الاهلي يبدع و يتقدم على الوداد بثنائية في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي و الوداد المغربي المقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة ، وسط أداء مبدع من جميع اللاعبين بقيادة المدير الفنى موسيمانى، ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيا يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية والذى تسبب في خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

فيما يضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي أفشة وعلي معلول ، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.

جاءت بداية المباراة نشطة من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف مع الدقائق وكان له ما أراد عندما سجل مروان محسن هدف في الدقيقة الخامسة لكن الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ظل أربعة دقائق تقريباً لإحتساب الهدف للمارد الأحمر ففي الوقت الذى رفع فيه حكم الراية علامة التسلل على مروان محسن طالب حكام "الفار" بإحتساب الكرة هدفاً وبعد مفاوضات بين الحكم جوميز وطاقم "الفار" عبر "السمّاعات" ليتم إحتساب الكرة هدفاً.

وحاول لاعبو الوداد إثناء الحكم عن قراره لكن دون جدوى وواصل الأهلي الضغط وسدد أجاي كرة قوية تصدى لها حارس الضيوف بشكل جيد وبمرور الوقت نشط أداء الفريق المغربي لكن دفاع الأهلي تصدى للموقف.

عادت السيطرة للأهلي بشكل جيد وأمتلك خط الوسط بقوة وتلقي محمد مجدي قفشة كرة جيدة من ديانج سددها قفشة بقوة لكنها جاءت بعيدة عن الشباك ورد الوداد بكرة قوية تصدى لها الشناوي بشكل رائع.

ونجح حسين الشحات من تسجيل هدف رائع للأهلي في الدقيقة 26 بعدما تلقي تمريرة رائعة من المتألق ديانج لحسين الشحات الذي راوغ مدافع الوداد أكثر من مرة ويُسكن الكرة في شباك حارس الوداد مُعلناً الهدف الثاني للأهلي.

واصل الاهلي سيطرته على اللقاء وتناقل لاعبيه الكرة وسط الملعب وهددوا مرمى الضيوف أكثر من مرة فيما لعب الفريق المغربي على الهجمات المرتدةى التى أجاد مدافعو الاهلي والشناوي التعامل معها إلى أن أنتهى الشوط الأول بتقدم الاحمر بثنائية نظيفة.