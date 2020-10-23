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شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي والوداد المغربي تسيطر على تريند تويتر والشحات في المقدمة بعد هدفه العالمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت مباراة الأهلي ونادي الوداد المغربي على قائمة تريند الأكثر تدويناً وتغريداً عبر تويتر داخل مصر، تزامناً مع انطلاق المباراة المقامة حالياً على استاد القاهرة، في عودة نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، والتي يتقدم فيها الأهلي بثنائية نظيفة حتى الأن.
وتصدر النجم حسين الشحات القائمة خلال دقائق بعد تسجيله للهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك الوداد المغربي والذي جاء بعد وصلة من الترقيصات والمهارات أمام حارس مرمي الوداد، كما شارك في القائمة النجم مروان محسن صاحب الهدف الأول في المباراة لصالح الأهلي.
قائمة تريند تويتر
وجاء هاشتاج "إفريقيا يا أهلي" ضمن القائمة من أجل تشجيع القلعة الحمراء في اقتناص المباراة والتأهل لنهائي بطولة أفريقيا في انتظار الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي، كما شارك في القائمة نادي "الوداد المغربي" وهاشتاج آخر باسم "الأهلي".
الأهلى
انطلقت مباراة الاهلي والوداد المغربي بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيا يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية والذى تسبب في خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.
فيما يضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.
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