شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يكشف عن هدف يسعي لتحقيقه مع المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي و منتخب مصر الأوليمبي أنه سعيد بالتواجد ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى منذ بطولة أفريقيا لتى قدمنا فيها مستوى مميز للغاية ورفعنا كأسها للمرة الأولى فى 2019 التى استضافتها مصر، مضيفا أن ثقة الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب تمنحه دافع أكبر على تقديم مزيد من التألق وتمثيل منتخب بلادى بأفضل شكل”.

وواصل عبد الرحمن مجدى :”معسكر المنتخب فى نوفمبر سيكون مفيد جدا للاعبين من أجل استعادة جانب كبير الانسجام والتناغم، خاصة أننا سنخوض وديات من العيار الثقيل أبرزها أمام منتخب البرازيل”.

وأنهى حديثه قائلا:”أحلم بالتألق فى الأولمبياد والمساهمة جليا بتحقيق منتخب بلادى مركز يليق بحجم وقيمته الكبيرة وإسعاد الشعب المصرى ككل”.

يذكر أن شوقى غريب المدير الفنى قد استدعى مجدى بجانب ثلاثى الدراويش محمد صادق وأحمد أيمن ومحمود البدرى لمعسكر المنتخب الذى سيضم 40 لاعبا وسيتخلله عدة وديات ضمن برنامج الاعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التى تحتضنها طوكيو.