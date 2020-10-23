شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23/ 10/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة الموافق 23/ 10/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، الزمالك يطلب تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى 8 نوفمبر المقبل، بيراميدز يوجه الشكر لنادى الوداد المغربى قبل نهائي الكونفدرالية، ومؤمن زكريا يواصل التأهيل فى الجيم تحت شعار العزيمة والإصرار. الزمالك يطلب تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى 8 نوفمبر المقبل تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبى الزمالك قبل لقاء الدراويش مؤمن زكريا يواصل التأهيل فى الجيم تحت شعار العزيمة والإصرار "صورة" بيراميدز يوجه الشكر لنادى الوداد المغربى قبل نهائي الكونفدرالية 3 مسحات للمنتخب الأولمبى قبل رحلة السعودية لمواجهة البرازيل إصابة عمر الوحش في مران الإسماعيلي والأشعة تحدد مصيره من لقاء الزمالك غزل المحلة يقرر تعديل عقد خالد عيد

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