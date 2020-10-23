مهارة رائعة.. الشحات يراوغ لاعب الوداد ويسجل الثاني للأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عزز حسين الشحات، تقدم الأهلي أمام نظيره الوداد بهدف ثاني من مهاراة رائعة له داخل منطقة جزاء الفريق المغربي.

حسين الشحات تسلم الكرة بعد منتصف الملعب من أجايي ليراوغ مدافع الوداد يحيى عطية الله مرتين بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسكن الكرة الشباك.

وكان الأهلي قد تقدم بهدف في الدقيقة الخامسة من عمر مباراته اليوم الجمعة أمام الوداد عن طريق لاعبه مروان محسن خلال اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن الأهلي قد فاز في المغرب بهدفين نظيفين على نظيره الوداد في ذهاب الدور ذاته.

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