بعد الرجوع لـ VAR.. مروان محسن يسجل التقدم للأهلي أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تقدم مروان محسن بالهدف الأول لفريقه الأهلي، خلال مواجهته أمام الوداد المغربي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 7 عن طريق مروان محسن، بعدما استغل كرة بينية خلف دفاع الوداد ليسددها في الشباك قبل اطلاق صافرة الحكم بالتسلل.

وتوقف اللعب لدقائق بعدما قرر حكم المباراة لتقنية الفيديو للوقوف على حقيقة صحة هدف مروان في شباك الوداد، ليستقر رايه في النهاية على احتساب الهدف.

وكان الأهلي قد حسم مواجهة الذهاب في المغرب بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت السبت الماضي بملعب مركب محمد الخامس.