منافس الزمالك.. حالتان كورونا في صفوف الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، مساء الجمعة، ظهور حالتي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف بطل الدوري المغربي.

وبحسب ما جاء في بيان الرجاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة: "توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح اليوم الجمعة مكونات الفريق الأول".

وتابع: "أظهرت النتائج وجود حالتين إيجابيتين جديدتين في صفوف لاعبي الفريق، وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به".

وكان نادي الرجاء أعلن أمس الخميس وجود ست حالات جديدة بين صفوف الفريق المغربي؛ ليرتفع عدد الحالات إلى 16 حالة بصورة رسمية.

ويعتبر الرجاء منافس الزمالك في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أُجلت المباراة التي كانت ستجمعهما غداً السبت بسبب الإصابات بالفريق المغربي.