مباشر.. الأهلي 3 - 1 الوداد.. هدف جديد (المجموع 5 -1)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

جدد الأهلي تفوقه على فريق الوداد البيضاوي إثر فوزه الرائع على حساب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة".

الأهلي حجز بطاقة العبور الأولى للنهائي والذي سيقام في مصر وتحديدًا في السادس من نوفمبر المقبل، ليكون بطل مصر في انتظار الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي والذي سيقام في الأول من بداية الشهر المقبل، حيث تفوق الفريق الأبيض بالذهاب بهدف دون رد في لقاء أقيم بالمغرب.

ثلاثية الأهلي جاءت عن طريق مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، في المقابل أحرز هدف الوداد الوحيد زهير المترجي، ليصبح إجمالي مجموع المباراتين (5-1) للأهلي بعد الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة (2-0).

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة"، جونيور أجايي - مروان محسن.

تشكيل الوداد: أحمد رضا التكناوتي - عبد اللطيف نصير - إبراهيما كومار - نجم الدين إبراهيم - يحيى عطية الله - يحيى جبران ـ وليد الكرتي ـ أيمن الحسوني - بديع أووك ـ كازادي كاسينجو ـ إسماعيل الحداد.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الأولى من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من جانب الكونغولي كاسينجو بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار القائم.

الدقيقة السابعة من بداية المباراة شهدت تسجيل مروان محسن هدف الأهلي بعد انفراده بمرمى الفريق الودادي إلا أن حكم اللقاء رفض احتسابه إلا بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وكاد جونيور أجايي أن يسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 11 بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس الوداد يمنع فرصة الهدف لتظل النتيجة (1-0).

وحاول إسماعيل الحداد في الدقيقة 22 أن يدرك التعادل للوداد بتسديدة قوية بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم.

الأهلي حاول أن يسجل الهدف الثاني في المباراة بكرة رائعة من أليو بادجي تصل إلى محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 24 لكن أفشة يسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

بعدها الأهلي أحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعدما راوغ يحيى عطية الله مرتين ليعزز النتيجة بهدفين دون رد.

محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 34 حاول أن يسجل هدف فريقه الثالث في المباراة بتسديدة من ركلة حرة مباشرة لكن حارس الوداد يبعد الكرة.

وليد الكرتي لاعب وسط فريق الوداد البيضاوي حاول تقليص النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 48 من زمن أحداث الشوط الثاني تمر الكرة بجوار القائم.

فرصة جديدة من فريق الوداد عن طريق الكونغولي كازادي كاسينجو حيث حاول من رأسية أن يسجل هدف التقليص في الدقيقة 54 بعد رأسية عن طريق بديع أووك.

نتيجة ثقيلة من الأهلي لضيفه الوداد فشهدت الدقيقة 59 هدف رائع من ياسر إبراهيم بعد عرضية رائعة من حسين الشحات.

الأهلي بعدها قام بتغييران بخروج محمد الشناوي ليشارك بدلا منه علي لطفي، في المقابل شارك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من مروان محسن.

كهربا فور نزوله حاول أن يسجل هدف الأهلي الرابع في المباراة بتسديدة متقنة منه على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 64 تمر الكرة بجوار القائم.

وليد سليمان أهدر فرصة هدف رابع للأهلي من أمام المرمى بعد كرة رائعة من محمد مجدي "أفشة" لكن سليمان يفشل في استغلال الفرصة وتمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 79.

زهير المترجي أحرز هدف رائع من خارج منطقة الجزاء بتسديدة رائعة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 82 يكتفي علي لطفي بمشاهدتها.

كهربا كان قريبًا من إدراك الرابع بعد تسديدة رائعة في الدقيقة 88 بالقرب من منطقة الجزاء.