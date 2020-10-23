تعرف على تشكيل الوداد أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن الأرجنتيني أنجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في إطار إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الوداد شهد تغيير هجومي ودفاعي عن مباراة الذهاب بداية من الدفع بالمدافع الإيفواري الشيخ كومارا العائد من الإصابة. التعديل الثاني في تشكيل الوداد كان هجومي حيث سيشارك بالكونغولي كازادي كاسونجو بدلاً من جباجبو ماجبي. ومن المقرر أن يلعب الوداد بطريقة (4-3-3) على أن يكون التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي. في خط الدفاع: عبد اللطيف نصير - إبراهيما كومارا - نجم الدين إبراهيم - يحيى عطية الله. في خط الوسط: يحيى جبران ـ وليد الكرتي ـ أيمن الحسوني. في خط الهجوم: بديع أووك ـ كازادي كاسينجو ـ إسماعيل الحداد. وكان لقاء الذهاب والذي أقيم مساء السبت الماضي حسمه الأهلي لصالحه بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس". جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للتعادل السلبي على أقل تقدير من أجل الوصول للمباراة النهائية، في المقابل ليس أمام الوداد سوى فرصة الفوز بفارق ثلاثة أهداف لخطف بطاقة النهائي.

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