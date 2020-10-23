تغيير وحيد في تشكيل الأهلي أمام الوداد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - ريهام حمدي:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد تشكيل الفريق تعديل وحيد بمشاركة أحمد فتحي بدلًا من علي معلول الذي تعرض لإصابة منعته من المشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء أمس السبت.

ويعتمد موسيماني بخلاف التعديل الوحيد الذي طرأ على التشكيل على كافة العناصر الأخرى التي لعبت مباراة الذهاب بالمغرب.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالمغرب.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي.

المهاجم: مروان محسن.