رسميًا.. الزمالك يطلب تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للمطالبة بتأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

نادي الزمالك طلب إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال يوم 8 نوفمبر بدلًا من يوم 6 نوفمبر.

وأعلن الاتحاد الأفريقي تأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء على ستاد القاهرة الدولي إلى يوم 1 نوفمبر بدلًا من 24 أكتوبر الجاري.

وتعرض فريق الرجاء لهجمة من فيروس كورونا أصابت 14 لاعبًا بين صفوفه، إضافة إلى أحد أفراد الجهاز الفني للفريق.

ويأمل الزمالك في الحصول على فترة راحة إضافية استعدادًا للمباراة النهائية حال نجاحه في عبور عقبة الرجاء المغربي، في حين سيحصل الأهلي أو الوداد على راحة كبيرة تبدأ من 23 أكتوبر، رغم تخلل تلك الفترة مباراة محلية للأحمر.