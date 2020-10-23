يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوداد اليوم 23/10/2020 فى دوري ابطال أفريقيا ahly vs wydad

بدأ العد التنازلى لتحقيق حلم الجماهير الأهلاوية بالاقتراب خطوة من حلم الأميرة الأفريقية التاسعة، حيث يلتقى الفريق الأحمر مع نظيره الوداد المغربى فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

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الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفي

الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي أفشة وعلي معلول ، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.

تقام مباراة الأهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، ويعول موسيماني في لقاء الليلة على نفس

الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب إذ لا ينوى المدير الفني التغيير فى تشكيلة الفريق التى حققت فوزاً مهماً على بطل المغرب في عقر داره.

تجدون هنا ( بث مباشر الاهلي والوداد )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الأهلى )

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن