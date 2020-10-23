الان مشاهدة مباراة الأهلي (2-0) والوداد الرياضي بث مباشر دوري أبطال أفريقيا

استقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والوداد الرياضي Al Ahly vs Wydad Athletic في دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة 23 من اكتوبر في مواجهات إياب دور النصف نهائي من بطولة دورى الابطال الافريقي ونعرض عبر موقع الوفد مشاهدة مباريات اليوم حصريا بجودة عالية.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي

ننقل مباراة الأهلي المصري ضد الوداد الرياضي المغربي في منافسات بطولة دورى الابطال الافريقي التى تقام في لقاء اياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يدخل الاهلي اللقاء ويسعى الى تحقيق الفوز للتأهل للدور النهائي والمنافسة على التتويج باللقب دوري ابطال افريقيا.

يستقبل ملعب القاهرة الدولي اللقاء الذى يجمع بين فريقي الأهلي ضد الوداد الرياضي مساء اليوم

في توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر بما يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية ونعرض في بث مباشر مباريات اليوم عبر موقعنا.

سوف تنقل مباراة الأهلي ضد الوداد شبكة قنوات الرياضة القطرية على قناة beIN Sports HD 7 الناقل الحصري للبطولات الافريقية بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي ويقدم موقع عاجل نيوز رابط بث مباشر حصري للقاء بدون تقطيع مع تحديث دائم اون لاين لمباريات بطولة دوري الابطال

الافريقي.

يمكن مشاهدة مباراة الاهلى اليوم حصريا عبر رابط البث المباشر المجاني في موقع الوفد لجماهير الفريقين ومتابعى الكرة العربية والعالمية في نقل حصري بدون تقطيع بث مباشر الاهلى ضد الوداد الرياضي بجودة عالية ومتابعة مباريات اون لاين يلا كورة مباشر في اطار مباريات الاياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

توقيت الساعة 07:00 مساء بتوقيت جرينتش.

توقيت الساعة 09:00 مساء بتوقيت مصر.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

توقيت الساعة 11:00 مساء بتوقيت الامارات.

تشكيل الفريق الاهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: ديانج، عمرو السولية، أفشة

خط الوسط الهجومي: اجايي، حسين الشحات

في الهجوم: مروان محسن

تشكيل الوداد

في حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي.

في خط الدفاع: عبد اللطيف نصير ، إبراهيما كومارا، نجم الدين إبراهيم، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيى جبران ـ وليد الكرتي ـ أيمن الحسوني.

في خط الهجوم: بديع أووك ـ كازادي كاسينجو ـ إسماعيل الحداد.