بث مباشر كورة لايف مشاهدة ماتش الاهلى yalla shoot| يلا شوت بث مباشر الاهلى والوداد المغربي اليوم 23-10-2020 دوري أبطال أفريقيا

انطلقت مباراة الاهلي والوداد المغربي بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن.

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فيا يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من :

علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية والذى تسبب في خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

وهدد الوداد مرمى الأهلي في الدقيقة 22 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة

ثابتة على حدود منطقة الجزاء الحمراء، لكن الكرة علت عارضة الشناوي.

ومرر ديانج إلى أفشة في الدقيقة 24 لينطلق نحو منطقة الجزاء بلا رقابة لكنه سدد كرة قوية علت عارضة الوداد بقليل لتضيع فرصة الهدف الثاني.

تجدون هنا ( بث مباشر الاهلي والوداد )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الأهلى )

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن