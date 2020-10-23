بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:مشاهدة مباراة الاهلي والوداد اليوم 23/10/2020 في دوري أبطال أفريقيا, اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 05:50 مساءً

على قناة بي ان سبورت اتش دي ننقل لكم متابعينا مشاهدة مباراة الاهلى والوداد المغربى بث مباشر على BEIN SPRTS HD IVE في موقعة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم العربي والافريقي لتحديد اول اطراف النهائي الافريقي بث حي مباشر مباراة الاهلي ضد

الوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حصريا على شبكة قنوات بي ان سبورتس اتش دي 7 وقناة اون تايم سبورت على التردد الارضي فقط بث حي لايف اتش دي مباراة الاهلي ضد الوداد المغربي .

بث حي مباشر مشاهدة مباشرة لايف اتش دي مباراة الاهلي المصري ضد الوداد المغربي في بث حي بدون اي تقطيع في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث تلقى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضربة موجعة بعد اصابة اللاعب المميز في صفوف القلعة الحمراء علي معلول الدولي التونسي الظهير الايسر بعد اصابته بشد في مران الخميس ليغادر التدريبات وباتت الشكوك حول مشاركته ضعيفة للغاية وقد يغيب بنسبة كبيرة عن اللقاء.

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