Alahly يلا شوت الجديد كورة ON LINE بث مباشر مباراة الأهلي والوداد البيضاوي| مشاهدة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي | كورة اون لاين

وبالعودة الى تاريخ الأهلى مع الأندية المغربية فقد ألتقى الفريق الأحمر مع ممثلي المغرب في 22 لقاء بمختلف البطولات فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 وخسر مثلها.

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ويخوض الأهلى مبارة الليلة بأعصاب هادئة إلى حد ما بعد الفوز فى مباراة الذهاب السبت الماضى بثنائية نظيف حملة توقيع محمد مجدى قفشة وعلى معلول، لذا فالفريق الأهلاوى لديه أفضلية فى التأهل لنهائى دورى

الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً فى ظل الضغوط الشديدة التى وقعت على الأحمر.

المباراة بدأت بضغط هجومي مبكر من الوداد أسفر عن استخلاص للكرة وتسديدة من كاسينجو مرت إلى جوار القائم الأيسر للشناوي في الدقيقة الأولى.

ورد الأهلي بتسديدة من عمرو السولية بعد عمل جماعي رائع انتهى بتمريرة من محمد هاني إلى لاعب وسط الأحمر ليسدد

كرة قوية بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثانية.

وسجل مروان محسن هدفاً في الدقيقة الرابعة من انفراد تام لكن حكم الراية أشار بتسلل اللاعب ليتم العودة إلى تقنية الفيديو ويتم احتساب الهدف ليحتفل أصحاب الأرض في الدقيقة 8.

تجدون هنا ( بث مباشر الاهلي والوداد )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الأهلى )

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن