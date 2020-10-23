AL AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم 23 أكتوبر 2020 دوري أبطال أفريقيا

جاء هاشتاج "إفريقيا يا أهلي" ضمن القائمة من أجل تشجيع القلعة الحمراء في اقتناص المباراة والتأهل لنهائي بطولة أفريقيا في انتظار الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي، كما شارك في القائمة نادي "الوداد المغربي" وهاشتاج آخر باسم "الأهلي".

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انتهت نصف ساعة من الشوط الأول، شهدت تفوق الأهلي على

الوداد بهدفين دون رد.

الحكم فيكتور جوميز يطلق صفارة انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدفين دون رد على حساب الوداد المغربي.

الأهلي فاز على الوداد في المغرب بهدفين مقابل لا شيء ليضع قدماً في النهائي، لكن المنافس يسعى لتحقيق مفاجأة لخطف بطاقة المباراة النهائية.

المباراة تقام على استاد القاهرة بدون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا، وتنقل على التلفزيون المصري عبر البث الأرضي على "تايم سبورت".

تجدون هنا ( بث مباشر الاهلي والوداد )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الأهلى )

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن