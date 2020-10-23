(بث مباشر) مشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم 23/10/2020 (ahly vs wydad)

مشاهدة مباراة الأهلى والوداد المغربى بث مباشر على BEIN SPRTS HD IVE في موقعة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي لتحديد أول اطراف النهائي الأفريقي بث حي مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حصريا على شبكة قنوات بي أن سبورتس اتش دي 7 وقناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي فقط بث حي لايف اتش دي مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي.

أنهي فريق الأهلي الشوط الأول بتقدمه على نظيره الوداد المغربي بثنائية نظيفة بستاد القاهرة في اياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدفين مروان محسن وحسين الشحات في الدقيقتين 6 و25.

كان الاهلي قد تغلب على الوداد بالدار البيضاء بهدفين نظيفين ايضا في

ذهاب نصف الدور.

الشوط الأول

بدأ الوداد اللقاء مهاجما ويباغت كازادي كاسونجو الجميع بهجمة عنترية ويسدد بيسراه بجوار القائم للحارس محمد الشناوي.

هدف مبكر أحمر

يضغط الأهلي ويمرر السولية كرة في العمق بينية خلف دفاعات الأهلي ينطلق مروان محسن، ويضع على يسار الحارس المغربي أحمد التكناوي مسجلا هدف التقدم وتتوقف المباراة وينتظر الحكم الجنوب أفريقي رد "الفار" الذى أشار بصحة الهدف رغم رفع الحكم المساعد لرايته.!

يحاول الوداد مع هدوء أهلاوي وإطمئنان مبكر بالحصول على بطاقة التأهل ويشكل كاسونجو وايمن الحسوني ووليد الكردي بعض الخطورة وبقى اسماعيل الحداد بعيد عن الخطورة لتراجعه وارتداده كثيرا للخلف بعيدا عن رقابة قلبي دفاع الأهلي ياسر ابراهيم وأيمن أشرف.

ويتصدى اسماعيل الحداد لضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة ويسدد بيسراه فوق

المقص الأيمن للشناوي.

ويرد اليو ديانج بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء متسرعا فوق العارضة وسط صيحات الإستهجان لرعونته حيث كانت الفرصة متاحة امامه للتقدم والتسجيل.

هدف للشحات.. ولا اروع

في الدقيقة 25 يستلم حسين الشحات الكرة خلف دفاعات الوداد ويراوغ المدافع يحي بن عطية الله مرتين داخل منطقة الجزاء وينفرد ويضع الكرة داخل المرمى مسجلا هدفا ولا أروع.

يحاول الوداد وعابه البطء والفردية في بعض الهجمات مما قللت من خطورتها ،رغم تحركات نصير يمينا وكاسونجو والحداد من العمق، وشكلت هجمات الأهلي المرتدة خطورة بالغة نظرا لفوارق السرعة والمهارة لكن الإستهتار والرعونة حالا دون مزيد من الأهداف في شباك الوداد.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي ونظيره الوداد الرياضي المغربي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي 17 أكتوبر بملعب المركب محمد الخامس بالدار البيضاء انتهت بفوز الأهلي على الوداد بهدفين دون رد، ليصعب المهمة على الفريق المغربي ويضع قدمًا في النهائي الإفريقي.

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