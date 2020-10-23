مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي بث مباشر كورة لايف اليوم 23/10/2020

سيطرت مباراة الأهلي ونادي الوداد المغربي على قائمة تريند الأكثر تدويناً وتغريداً عبر تويتر داخل مصر، تزامناً مع انطلاق المباراة المقامة حالياً على استاد القاهرة، في عودة نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، والتي يتقدم فيها الأهلي بثنائية نظيفة حتى الأن.

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وتصدر النجم حسين الشحات القائمة خلال دقائق بعد تسجيله للهدف الثاني للمارد

الأحمر في شباك الوداد المغربي والذي جاء بعد وصلة من الترقيصات والمهارات أمام حارس مرمي الوداد، كما شارك في القائمة النجم مروان محسن صاحب الهدف الأول في المباراة لصالح الأهلي.

صوب إسماعيل حدادي لاعب الوداد في الدقيقة 22 تسديدة من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء مرت على

يمين المرمى إلى خارج الملعب.

سجل حسين الشحات لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 24 بعد تلاعبه بيحيى عطية الله مدافع الوداد ورضا التكناوتي حارس المرمى.

تجدون هنا ( بث مباشر الاهلي والوداد )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الأهلى )

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن