""الشوط الثانى ""مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي بث مباشر كورة لايف اليوم 23/10/2020

تُقام مباراة الأهلي والوداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، في إياب دور نصف نهائي البطولة القارية، على استاد القاهرة.

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قطع الأهلي شوطًا كبيرًا في التأهل للنهائي الإفريقي بعدما فاز على مستضيفة الوداد، بهدفين دون رد، في ذهاب

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، ليتبقى للمارد الأحمر خطوة واحدة للتأهل إلى النهائي.

تُقام مباراة الأهلي والوداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، في إياب دور نصف نهائي البطولة القارية، على استاد القاهرة.

قطع الأهلي شوطًا كبيرًا في التأهل للنهائي الإفريقي بعدما فاز على مستضيفة الوداد، بهدفين دون رد، في ذهاب

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، ليتبقى للمارد الأحمر خطوة واحدة للتأهل إلى النهائي.

تجدون هنا ( بث مباشر الاهلي والوداد )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الأهلى )

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن