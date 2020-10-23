شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا في صفوفه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء المغربي عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوفه، وذلك بعد المسحة الطبية الـ17 التي أجراها الفريق، اليوم الجمعة.
وكتب النادي، عبر صفحته الرسمية، أن نتائج اختبارات «كوفيد-19» التي خضع لها الفريق، أظهرت وجود حالتين إيجابيتين جديدتين، وسيخضعان للبروتوكول الصحي المعمول به.
وكان الاتحاد الأفريقي «كاف» قرر تأجيل مواجهة الرجاء مع الزمالك في إياب نصف النهائي بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر المقبل، وذلك بعدما أظهرت نتائج المسحة الطبية الـ16، وجود 6 حالات إيجابية جديدة، ما رفع عدد الحالات المؤكدة إلى 14، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن حالتين جديدتين اليوم.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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