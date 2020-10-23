الشوط الأول: الأهلي (1)-(0) الوداد المغربي.. إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الوداد المغربي، على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحي. الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي. الهجوم: مروان محسن. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وإليو بادجي. تشكيل الوداد: حارس المرمى: رضا التكناوتي. الدفاع: عبداللطيف نصير- يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين- كومارا. الوسط: يحيى جبران- وليد الكرتي- أيمن الحسوني. الهجوم: بديع أووك- إسماعيل الحداد- كازادي. ويتواجد على مقاعد البدلاء: سعودي- إبراهيم النقاش- بدر جادارين- البهجة- حمزة أسرير- جباجبو- المترجي. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د1: تسديدة خطيرة من كازادي تمر بجوار القائم د4: مروان محسن يسجل هدفا يحتسبه الحكم تسلل.. وينتظر حسم القرار من تقنية الفيديو د7: جوووووووووول الحكم يحتسب الهدف وسط اعتراضات من دكة بدلاء الوداد د24: تسديدة قوية من قفشة تعلو العارضة بقليل د26: جووووووول حسين الشحات يسجل الثاني بعد مراوغة المدافع مرتين بشكل راااااائع الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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