شكرا لقرائتكم وائل جمعة: الزمالك تورط في تأجيل مباراة الرجاء وكاف غابت عنه الشفافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل جمعة نجم الأهلى الأسبق إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يتعامل بشفافية في ملف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي حُدد لها موعد جديد في 1 نوفمبر المقبل.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية "عدم وضوح الرؤية في الاتحاد الإفريقي والمهام يجعلنا نتوقع كل شيء في بطولة غرب آسيا الاتحاد الآسيوي حدد أمور معينة بشأن الفرق التي لديها حالات كورونا واستبعد الهلال كما رأينا".

أضاف: "الرجاء استفاد من التأجيل وهذا لا يعيبه، وعدم شفافية الاتحاد الإفريقي في التعامل مع هذه المواقف سبب لما حدث والزمالك تورط في التأجيل، وتسرع في البداية وقالوا إنهم موافقون على التأجيل، وعندما أبدى جمهور الزمالك اعتراضه، وأن ذلك تفريط في حق النادي، عاد المسئولون ليقولون لماذا نؤجل

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في المغرب في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.