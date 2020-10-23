مسحة أخيرة لبيراميدز فى الرباط استعدادا لنهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري جميع أعضاء بعثة فريق نادي بيراميدز في المغرب، مسحة أخيرة مساء اليوم، الجمعة، في مدينة الرباط، للكشف المبكر عن فيروس كورونا، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وتقرر أنه بمجرد وصول البعثة لمدينة الرباط العاصمة مساء اليوم، ستجري المسحة في فندق الإقامة، وفقا للبروتوكول الطبي للكاف، استعدادا للنهائي القاري.
وأنهت البعثة معسكرها في الدار البيضاء اليوم، وتغادر بعد قليل لمدينة الرباط العاصمة، لخوض نهائي الكونفدرالية المحدد له يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان بملعب مولاي عبد الله.
وخاض فريق نادي بيراميدز مرانا تكتيكيا قويا على ملعب نادي الوداد المغربي بالدار البيضاء في إطار استعداداته المتواصلة لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية وجوانب تكتيكية ركز عليها المدير الفني أنتي تشاتشيتش بجانب تقسيمة قوية.
كما وجهت بعثة فريق بيراميدز في المغرب برئاسة ممدوح عيد، الشكر لسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليه، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة خلال الفترة الماضية استعدادا لمباراة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازبلانكا 3 تدريبات لفريق نادي بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة وخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.
أوضحت بعثة بيراميدز أن نادي الوداد ساعد بيراميدز كثيرا خلال فترة وجوده بالدار البيضاء وذلل كافة العقبات واستضاف تدريبات الفريق، وأنها تشكر جميع أفراد النادي على تعاونهم ومشددة على تمنيها المزيد من التعاون بين الناديين مستقبلا.
وكان وفد نادي بيراميدز زار أمس الخميس، مدينة الرباط العاصمة، لمعاينة كافة الترتيبات الخاصة بانتقال البعثة للمدينة استعدادا لملاقاة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية..وضم الوفد، هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، ومحمد صلاح مدير فريق الكرة، ومحمود فتح الله المدرب العام للفريق، ووليد مهدي مدير المباريات.
وزار الوفد فندق الإقامة بمدينة الرباط والذي من المنتظر أن تقيم فيه البعثة، بجانب زيارة ملعب نادي الفتح الرباطي لخوض التدريبات عليه حتى موعد المباراة الهامة أمام نهضة بركان.
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