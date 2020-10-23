شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: الأهلى صعد لنهائى أفريقيا بنسبة تتجاوز الـ 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أسامة عرابي نجم الأهلي السابق أن المارد الأحمر يمتلك قوة وثقة أكبر، بعد الفوز بثنائية خارج أرضه والتخوف لدى الجهاز الفني للفريق الأحمر كان منطقي، مع الحسابات أن للمباراة 90 دقيقة أخرى ولكن الأهلي لديه ثقة في نفسه وأقرب بكثير للمباراة النهائية من الوداد، قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "الأهلي فرصته في الصعود للنهائي تتجاوز الـ90% ولا أظن انه يوجد مدير فني يقول لاعبيه أن المهمة حسمت".

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مواجهة الوداد المغربى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وفى قائمته 5 لاعبين تلقوا البطاقة الصفراء،وتضم قائمة اللاعبين الذين يخوضون لقاء الليلة ولديعم بطاقات صفراء كلاً من، محمد الشناوي وأيمن اشرف وديانج وأحمد فتحي وجيرالدو.

أردف: "موسيماني لابد ان يلعب بطبيعته وبكثافة عددية من الشحات وافشة واجايي ومروان ودعم من ديانج والسولية ولابد يكون هناك تهديد قوي على مرمى الوداد ، وشدد: "الأهلي له 4 سنين يلعب بطريقة 4 / 2 / 3 / 1 مع حسام البدري ومارتن يول ولاسارتي وفايلر وحاليا مع موسيماني".