شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكرر الأهلى ما فعله فى 14 نسخة بدورى الأبطال الليلة أمام الوداد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل النادى الأهلى ، مباراته أمام الوداد المغربي بحثا عن حلم الصعود إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا ، ليكون على بٌعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم الذى طالما طال انتظاره سنوات ، وذلك من خلال المباراة التي تجمع الفريقين فى التاسعة مساء بإياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة .

ويدخل الأهلى المباراة ولديه طموح في تكرار ما فعله في 14 نسخ سابقة من البطولة استطاع فيها تخطى الدور قبل النهائي والوصول الى الفاينال، بغض النظر عن التتويج باللقب من عدمه .

- نسخة عام 1982 تخطى الأهلى نصف النهائى عقب فوزه على حساب إينوجو رينجرز النيجيرى بنتيجة 4/1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ليحجز مقعده فى النهائى ويحقق اللقب الأول فى تاريخه.

عام 1983 نجح الأهلى في الحصول على بطاقة النهائي بالفوز على نكانا الزامبى 2/0 في نصف النهائي

النسخة الثالثة عام 1987 وفاز الاهلى على كوتوكو الغانى 2/1 بمجموع مباراتى الذهاب و العودة

في العام التالى ألتقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى وتم الاحتكام الى ركلات الترجيح

عام 2001 تغلب الاهلى على الترجى التونسى ، و وصل للنهائى بعد التعادل السلبى ذهابا و التعادل الايجابى بهدف لكل منهما في العودة

وفى عام 2005 التقى الاهلى مع الزمالك في نصف النهائي وفاز عليه 4/1 بمجموع المباراتين ، و صعد لنهائى البطولة .

وفى النسخة التالية التقى الأحمر مع اسيك ميموزا وتخطاه 3/2 في الذهاب و العودة ، و وصل لنهائى دورى الابطال

تغلب الأهلى على الاتحاد الليبى عام 2007 حيث فاز بهدف في العودة بعد ان تعادل سلبيا في الذهاب ، ووصل للنهائى

عام 2008 لعب الأهلى امام انيمبا النيجيري وفاز عليه ووصل للنهائى الذى توج بنسخته

ومر عامان لتأتى نسخة 2010 ويظهر فيها الأهلى ، بنصف النهائى ، و يلتقى مع الترجى التونسى ، لكنه ودع البطولة بسبب احتساب لامبتى هدف باليد لاينرمو لاعب الفريق التونسى .

وفى 2012 تغلب الأهلى على صن شاين النيجيري ، حيث تعادل في الذهاب و فاز في العودة بهدف ، وحصل على بطاقة النهائي

استطاع الاهلى أن يعبر القطن الكاميرون عام 2013 بركلات الترجيح بعد التعادل في الذهاب و العودة ، ووصول الأحمر الى نهائي البطولة الافريقية

عام 2017 فاز الأهلى على النجم الساحلى التونسى في مباراة العودة ، بنتيجة كبيرة 6/0 ،و الخسارة في الذهاب 2-1 ويصعد للنهائى ولكنه يخسر اللقب .

فاز الاهلى على وفاق سطيف الجزائرى عام 2018 ، بهدفين في ذهاب نصف النهائي و خسر العودة 2/1 ، وحصل على بطاقة نهائي دورى الابطال