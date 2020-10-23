شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب الأوليمبي مشرف على اختبارات اللياقة للحكام الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي كمال عبد الواحد مدرب اللياقة البدنية بمنتخب مصر الاوليمبي مهمة الإشراف علي اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين بتكليف من اتحاد الكرة و شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي من اجل اعداد الحكام. كما قام عبد الواحد بعمل قياسات بدنية للحكام عقب اجراء التدريبات البدنية للحكام ،ليوجه له مسؤولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني و احمد عبدالله المشرف علي المنتخب الشكر لمدرب الاحمال.

انطلقت الثلاثاء 13 أكتوبر اختبارات القائمة الدولية للحكام للموسم الجديد 2020 / 2021 بالمستشفي الطبي التابع لوزارة الشباب والرياضة على أن يتم إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نهاية أكتوبر الجاري والتي تضم 7 حكام ساحة ومثلهم حكام مساعدين بالاضافة الي حكام كرة شاطئية وصالات ونسائية.

يعلن خلال ساعات الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي عن قائمة الفراعنة المشاركة فى الدورة الودية الدولية بالسعودية ، ومن المقرر الإعلان عن القائمة التى تضم 40 لاعبا منهم 10 وجوه جديدة، ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب الأوليمبي يوم 1 نوفمبر المقبل على أن يتم سفر البعثة إلى السعودية يوم 8 نوفمبر القادم ، ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراة ودية يوم 13 نوفمبر القادم لم يتحدد طرفها الثاني فى السعودية.

وسوف يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراة ودية ثانية أمام البرازيل يوم 16 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدورة الودية الدولية.

يذكر أن الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بمقر الجبلاية فى الجزيرة.