شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب الأوليمبي مشرف على اختبارات اللياقة للحكام الدوليين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي كمال عبد الواحد مدرب اللياقة البدنية بمنتخب مصر الاوليمبي مهمة الإشراف علي اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين بتكليف من اتحاد الكرة و شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي من اجل اعداد الحكام. كما قام عبد الواحد بعمل قياسات بدنية للحكام عقب اجراء التدريبات البدنية للحكام ،ليوجه له مسؤولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني و احمد عبدالله المشرف علي المنتخب الشكر لمدرب الاحمال.
انطلقت الثلاثاء 13 أكتوبر اختبارات القائمة الدولية للحكام للموسم الجديد 2020 / 2021 بالمستشفي الطبي التابع لوزارة الشباب والرياضة على أن يتم إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نهاية أكتوبر الجاري والتي تضم 7 حكام ساحة ومثلهم حكام مساعدين بالاضافة الي حكام كرة شاطئية وصالات ونسائية.
وسوف يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراة ودية ثانية أمام البرازيل يوم 16 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدورة الودية الدولية.
يذكر أن الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بمقر الجبلاية فى الجزيرة.
وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلن منذ أيام الاتفاق على إقامة مباراة ودية مع المنتخب الأولمبى البرازيلى تحدد لها 16 نوفمبر على استاد الجوهرة السعودى بمدينة جده، وجارٍ الاتفاق على مباراة ودية دولية ثانية مع أحد المنتخبات يوم 13 نوفمبر.
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