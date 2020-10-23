الامارات | النصر يهزم خورفكان بهدف الفردان

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم خورفكان بهدف الفردان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب النصر على مضيفه خورفكان بهدف نظيف سجله حبيب الفردان في الدقيقة (82)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، ليرتفع رصيد العميد الى أربع نقاط، وخورفكان بلا نقاط.

وعلى الرغم من أن لاعب النصر حبيب الفردان شارك في المباراة منذ الدقيقة 70 إلا أنه استحق أن يكون نجماً للمباراة لنجاحه بإحداث زخم هجومي للعميد غيّر من إيقاع المباراة، وقاد لهجمات كثيرة جاء من إحداها هدف الفوز، بينما حرم عمر جمعة ربيع فريقه خورفكان من تسجيل الأهداف بعد تفريطه بانفرادتين أمام مرمى العميد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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