تشكيل الأهلي: فتحي في الجبهة اليسرى ومروان يقود الهجوم.. وكهربا احتياطيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحي. الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي. الهجوم: مروان محسن. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وإليو بادجي. وفاز الأهلي ذهابًا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، سجلهما محمد مجدي قفشة وعلي معلول. الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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