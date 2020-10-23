شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء اليوم بجولة الإياب.
وكان الأهلي حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت، السبت الماضي، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي قفشة وعلي معلول.
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