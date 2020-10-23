شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة في محيط استاد القاهرة قبل مواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل انطلاق مواجهة الأهلي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء اليوم بجولة الإياب. وكان الأهلي حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت، السبت الماضي، على ملعب محمد الخامس بالمغرب. الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات أمنية مشددة في محيط استاد القاهرة قبل مواجهة الوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.