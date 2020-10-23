شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة أخيرة لبيراميدز في الرباط استعدادًا لنهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري جميع أعضاء بعثة فريق بيراميدز في المغرب مسحة أخيرة مساء اليوم، الجمعة، في مدينة الرباط، للكشف المبكر عن فيروس كورونا، طبقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».
وتقرر أنه بمجرد وصول البعثة لمدينة الرباط العاصمة، مساء اليوم، ستجرى المسحة في فندق الإقامة، وفقا للبروتوكول الطبي للكاف، استعدادا للنهائي القاري.
وأنهت البعثة معسكرها في الدار البيضاء، اليوم، وتغادر بعد قليل لمدينة الرباط العاصمة، لخوض نهائي الكونفيدرالية المحدد له، الأحد المقبل، أمام نهضة بركان بملعب مولاي عبدالله.
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