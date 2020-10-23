شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو طوق نجاة الريال من شبح دوامة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايدت حساسية مباراة الكلاسيكو المقبل بالنسبة لريال مدريد الذي تعثر من جديد للمباراة الثانية على التوالى، بالخسارة 2-3 أمام شاختار دونيتسك الأوكرانى، في دورى أبطال أوروبا.

وكان الفريق المدريدى قد خسر في آخر مبارياته بالدورى أمام قادش المغمور 0-1.

لذلك يحتاج ريال مدريد لتصحيح مساره «السبت» في مباراة كلاسيكو الليجا ضد غريمه التاريخى برشلونة. ولم يظهر الريال تحت قيادة مدربه زين الدين زيدان بالشكل المأمول في الموسم الحالى رغم نتائجه الجيدة في البداية، التي تدهورت بمرور الوقت. وبدا ريال مدريد مرتبكًا بشدة أمام شاختار، خاصة في الشوط الأول.

وسجل لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور هدفى الريال لكن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق من هزيمة موجعة قبل أيام من الكلاسيكو.

ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، واجه برشلونة على ملعب كامب نو في 2018 وتعرض لهزيمة كاسحة 1-5 تسببت في إقالة المدرب جولين لوبتيجى. ورغم الاحترام الكبير لمكانة زيدان في النادى الملكى، والصبر عليه أكثر من أي مدرب سابق من أجل تصحيح مسار الفريق، فإن الهزيمة في مواجهة الكلاسيكو المقبلة ستدفع النادى إلى دوامة من الأزمات.

وأكد زيدان عقب مباراة شاختار تحمله مسؤولية الخسارة، قائلًا: «أنا المدرب، وعلىّ أن أجد الحلول». وأضاف أنه إلى جانب المعاناة الفنية، «عانينا كثيرا على مستوى الثقة، وهى الشىء الأكثر أهمية». وشدد على ضرورة «التحلى بالهدوء» بعد هذه الليلة السيئة، من أجل تحسين الأمور.

برشلونة بدوره تعرض لأول هزيمة تحت قيادة الهولندى رونالد كومان 0-1 أمام خيتافى، لكنه تمكن من استعادة توازنه باكتساح فرينسفاروش المجرى 5-1 في دورى أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضى. وسجل البرازيلى فيليب كوتينيو هدفًا في تلك المباراة، ليواصل تطوره اللافت مع برشلونة بعد نهاية فترة إعارته مع بايرن ميونخ الألمانى.

ولعب كوتينيو تحت رأس الحربة في الوقت الذي قام فيه الأرجنتينى ليونيل ميسى بدور المهاجم الوهمى، لكنه حتى الآن لم يسجل سوى هدفين من ضربتى جزاء خلال 5 مباريات في الموسم الجارى.

لكن كومان لا يشعر بالقلق على الأسطورة ميسى قبل أول مواجهة كلاسيكو يخوضها وهو على رأس الجهاز الفنى لبرشلونة.

وقال كومان: «إذا لعب بنفس الطريقة التي قدمها (أمام فرينسفاروش) لن يكون لدىّ أي شكوى بشأن ليو». وتابع: «إنه يعمل بكل جدية، سجل من ضربة جزاء، إذا لم يسجل ومنحنا تمريرتين حاسمتين أو 3 فإننا لا يمكن أن نطلب منه المزيد».