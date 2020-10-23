شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يمنع «مو» من تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد نادى ليفربول الإنجليزى من أمستردام بهولندا بفوز ثمين على أياكس بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالدور الأول من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وأحرز لاعب أياكس نيكولاس تاجليافيكو هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة (35).

وشارك اللاعب المصرى محمد صلاح قبل تبديله في الدقيقة 60، بعدما قلت خطورته على مرمى المنافس ومنحه بعض الراحة خصوصا في ظل توالى المباريات للفريق الإنجليزى سواء في الدورى المحلى أو بطولة أوروبا، وبسبب الإجهاد في عدم مواصلة اللاعب تحطيم أرقامه القياسية مع فريقه الإنجليزى.

وعقب المباراة، أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، رضاه عن أداء الفريق بعد فوزه.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة «بى تى سبورت» عقب انتهاء اللقاء: «كان عرضا جيدا بما فيه الكفاية للفوز باللقاء، هذا ما نحتاجه، أعتقد أن كلا الفريقين كان بوسعه لعب كرة قدم أفضل».

وواصل: «الأمر كان غريبا، أرضية الملعب كانت عميقة وموحلة، قبل ثلاثة أيام كانت تبدو بشكل مختلف تماما، وكانت مختلفة أيضا في التمارين التي سبقت المباراة».

وأضاف: «لم نستغل فرصنا وكان هذا أمرا مخيبا، وحظى أياكس بفرصة كبيرة ارتدت من القائم، لكنى في المحصلة سعيد من المباراة، ليست كرة قدم مشرقة لكننا أردنا النقاط الثلاث وحصلنا عليها».

وتحدث كلوب عن اللقطة التي أنقذ فيها فابينيو الفريق بإبعاده الكرة قبل أن تجتاز خط المرمى بطريقة أكروباتية، قائلا: «لم أعرف ماذا حصل في البداية، وهذا مثال جيد للطريقة التي لعب فيها الشبان اليوم، لم تكن مباراة مثالية لكنهم قاتلوا بشكل رائع».

وتابع: «أحببت السيقان المنتعشة في الأمام، قال لى الأطباء إن هندرسون ليس بمقدوره خوض 90 دقيقة لكنه أدى جيدا، وويليامز لعب على مستوى الهواة في الموسم الماضى والآن حظى ببعض اللحظات في دورى الأبطال».

وختم كلوب: «شيردان شاكيرى تمتع بالحيوية، وتاكومى مينامينو كان لا يصدق إنه مثل الآلة، وهذا يساعد عندما تحصل على فرصة استبدال 5 لاعبين».

على صعيد مختلف، ورغم غياب محمد صلاح عن التهديف، إلا أن مواطنه أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليونانى، لم يخيّب الظن وسجل هدف فوز فريقه على حساب مارسيليا الفرنسى، في أولى جولات المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا.

وأحرز كوكا هدف فوز فريقه (1-0) بعد ساعات قليلة من تغريدة نشرها عبر «تويتر» أحيا خلالها الذكرى الخامسة لوفاة والده الذي فارق الحياة عام 2015.

المصادفة الغريبة أن كوكا سجل في مارسيليا أيضًا بعد ساعات من وفاة والده يوم 22 أكتوبر 2015 بقميص فريقه السابق سبورتنج براجا خلال المباراة التي أقيمت في دور المجموعات بالدورى الأوروبى. وانتهى ذلك اللقاء بفوز براجا على مارسيليا بنتيجة 3-2.

وكتب كوكا تغريدة عبر هدفه في لقاء مارسيليا نعى خلالها والده في ذكرى وفاته. وقال كوكا:«رحَم الله روحاً رحلت عن الدُنيا ومازالت حية فِى قلوبنا.. رحل والدى وظل حبل الدعاء هو الوصل بيننا».