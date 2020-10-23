شكرا لقرائتكم خبر عن مران تكتيكي وبدني عنيف لبيراميدز قبل مغادرة الدار البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق بيراميدز مرانا تكتيكيا قويا على ملعب نادي الوداد المغربي بالدار البيضاء في إطار استعداداته المتواصلة لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وجاء المران قويا واشتمل على وحدات بدنية وجوانب تكتيكية، ركز عليها المدير الفني أنتي تشاتشيتش بجانب تقسيمة قوية. وتغادر بعثة بيراميدز بعد قليل مدينة الدار البيضاء في طريقها لمدينة الرباط العاصمة للبقاء بها حتى موعد لقاء النهائي المحدد له، الأحد المقبل، في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية. الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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