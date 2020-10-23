شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفي من الطيران للاعبات دجلة للاحتفاء بحصدهن لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبات فريق الطيران على إقامة ممراً شرفيا للاعبات فريق وادي دجلة للاحتفاء بهن عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.
وأقامت لاعبات الطيران، ممر شرفي للاعبات دجلة أثناء دخولهن أرضية الملعب قبل بداية التي اقيمت بين الفريقين ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقان ليرتفع رصيد دجلة إلى النقطة 37 بينما وصل الطيران إلى النقطة 29.
وجاءت نتائج الجولة 21 من دوري الكرة النسائية كالتالي:
وادي دجلة 0 /0 الطيران
كفر سعد 5/ 2 المعادي واليخت
صيد المحلة 4/ 0 الترام
مباراة مؤجلة من الجولة 20
مركز شباب الأميرية 2 / 0 المصري القاهري.
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