شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلتقي أسوان وديًا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، تحت 20 سنة، بقيادة ربيع ياسين، المدير الفني، على إقامة مباراة ودية أمام نادي أسوان، الأحد المقبل، في تمام الرابعة مساءً، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.

من جهة أخرى، يواصل العربي بدر، لاعب الأهلي، وزياد فرج، لاعب المصري وخط وسط المنتخب، إجراء جلسات مكثفة مع الدكتور صلاح عاشور لمدة ثلاثة أيام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادًا للسفر إلى تونس في الثالث من نوفمبر المقبل، بينما يستمر غياب حازم هاني، مدافع المنصورة والمنتخب، لشعوره بآلام في الظهر واستبداله خلال مباراة الديوانية العراقي.

يذكر أن منتخب شباب مصر واجه نادي الديوانية العراقي في آخر ودياته وانتهى بفوز شباب الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.