شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتحدث عن تأهل الاتحاد لنصف نهائي الكأس.. وموقفه من تدريب القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته عقب نجاح فريقه في التأهل لنصف نهائى الكأس بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد، وتحويل خسارته بهدف إلى فوز مستحق عن طريق خالد قمر والسيد سالم في الدقيقه 94 من المباراة.

وقال حسام حسن: «أعمدة الفريق كانت غائبة عن المباراة لكن كان هناك ظهور مميز للغاية من جانب العناصر الشابة التي لعبت مع الفريق في المباراة وتحملوا المسؤولية بشجاعة كبيرة».

وتابع: «سنحاول العمل من أجل الفوز بالبطولة، من أجل تحقيق شىء جيد لصالح الاتحاد السكندرى وجماهيره».

وردًا على اختيار الاتحاد السكندرى بالرغم من وجود عروض أخرى، وموقفه من تدريب الأهلى والزمالك، أكد العميد أن الأهلى والزمالك لهما خياراتهما وحساباتهما فيما يتعلق بتعيين المدير الفنى.

كان حسام حسن قد ألمح أنه يعتبر مواجهتى الفريق أمام المقاولون العرب في كأس مصر وكذلك أسوان في ختام الدورى بمثابة فرصة طيبة للوقوف على مستوى عدد من لاعبى الفريق قبل إرسال القائمة أواخر الشهر الجارى لا سيما أنه اتفق مع رئيس النادى المهندس محمد مصيلحى على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد احتياجاته لدعم صفوف الفريق.

وكان حسام حسن قد حرص على توجيه الشكر إلى طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أنه أدخل فقط بعض التعديلات على مراكز اللاعبين.

وفى الوقت نفسه أعربت جماهير الاتحاد عن سعادتها الغامرة بتحقيق الفوز والصعود للدور قبل نهائى لكأس مصر لا سيما أنها قد نادت كثيرا بالتعاقد مع العميد وجاء الفوز الأخير على الذئاب ليثبت للجميع صدق رؤيتها.

ومن جانبه أرجع السيد سالم، ظهير أيسر الاتحاد السكندرى لاعب الفريق وصاحب هدف الصعود إلى نصف نهائى كأس مصر، إلى حسام حسن، مشيرا إلى أنه قد منحةه حرية الهجوم قبل نهاية اللقاء وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إحرازه الهدف القاتل من تسديدة قوية في الدقيقة 94.

وأضاف السيد سالم: «المباراة القادمة في قبل نهائى الكأس لن تكون سهلة على الإطلاق حيث ننتظر الفائز من مباراة الأهلى وأبوقير للأسمدة»، مشيرا إلى أنه «لم يعد يتبقى سوى مباراتين فقط، لتحقيق حلم جماهير الاتحاد بالتتويج بالبطولة وأن هذا الجيل لن يفرط في تحقيق هذا الحلم».

فيما عبر عماد السيد حارس مرمى الاتحاد، عن سعادته بالصعود قائلا: «كانت لدينا الرغبة في تحقيق الفوز بعد عدم التوفيق الذي صادف الفريق في الفترة الماضية والحمد لله أننا نجحنا في إعادة البسمة إلى شفاه جماهير الاتحاد التي تذوب عشقا في حب هذا النادى».

وعلى الجانب المقابل منح الجهاز الفنى للاتحاد بقيادة حسام حسن راحة للاعبيه تستمر لمدة 48 ساعه قبل العودة للتدريبات غدا الأحد، استعدادا لمواجهة أسوان في ختام الدورى يوم الخميس المقبل بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية. ويغيب عن اللقاء كل من خالد قمر والسيد سالم بسبب الإيقاف.