شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة هاتفية قبل اللقاء.. لاعبو الوداد يتلقون وعدًا بمكافأة كبيرة لتجاوز الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي مكافأة استثنائية للاعبيه لتحفيزهم من أجل إنجاز المهمة الصعبة أمام الأهلي المقرر إقامتها بعد قليل.

ويحتاج الوداد إلى الفوز بفارق 3 أهداف، أو بفارق هدفين، شريطة تسجيله 3 أهداف على الأقل، لتخطي الأهلي وبلوغ المباراة النهائية، بعدما خسر الفريق البيضاوي في ملعبه ذهابا بهدفين دون رد.

ووعد سعيد الناصيري، رئيس الوداد، في مكالمة هاتفية قبل انطلاق المباراة لاعبيه بالحصول على مكافأة مالية تبلغ 10 آلاف دولار لكل لاعب، شريطة تخطي الأهلي والتأهل للدور النهائي ليكون النهائي الثاني تواليا للفريق بعد النهائي المنصرم الذي خاضه أمام الترجي التونسي.

وعقد الناصيري اجتماعا دام لدقائق مع لاعبي الوداد، انتهى برصده هذه المكافأة المالية، إلا أن موقف اللاعبين كان مغايرا تماما، إذ أكدوا في حضور المدرب ميجيل جاموندي، أنهم لا يهتمون للمكافأة بقدر اهتمامهم وانشغالهم برد دين مباراة الذهاب أولًا.

وسادت حالة من التفاؤل خلال الاجتماع، إذ قدم اللاعبون والمدرب وعودا بالظهور بمظهر مغاير تماما لموقعة الدار البيضاء التي خسروها بثنائية نظيفة.