شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مُشتعلة بين الريال وبرشلونة فى «كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه الأنظار فى الرابعة عصر الغد، إلى ملعب «كامب نو»، لمتابعة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الأرض، وهى المباراة التى تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الإسبانى.

برشلونة يدخل المباراة بعد فترة متذبذبة فى الدورى الإسبانى، ختمها بالخسارة أمام خيتافى فى الجولة الخامسة من الليجا، ليتراجع إلى المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان فى أول جولتين من البطولة.

فيما يمر ريال مدريد بفترة انعدام ثقة، بعد سقوطه أمام قادش الصاعد حديثًا فى الجولة السادسة من الدورى الإسبانى بهدف نظيف، ثم الخسارة فى دورى أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك الأوكرانى بنتيجة 3-2، ويحتل النادى الملكى المركز الثالث فى ترتيب فرق الليجا برصيد 10 نقاط، وتتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

تواجه برشلونة وريال مدريد فى 180 مباراة فى تاريخ مواجهات كلاسيكو الدورى الإسبانى، ويتفوق النادى الملكى بفارق مباراة واحدة فقط على النادى الكتالونى فى عدد مرات الفوز.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز فى 73 مباراة فى الكلاسيكو، فيما حسم التعادل 35 مباراة بين قطبى الكرة الإسبانية، وحقق برشلونة الفوز فى 72 مباراة.

المفارقة الأغرب فى كلاسيكو الدورى الإسبانى هو عدد الأهداف، حيث تمكن كل من برشلونة وريال مدريد من تسجيل 288 هدفًا فى مرمى الفريق الآخر.

ويدخل ريال مدريد بتشكيل يتكون من تيبو كورتوا فى حراسة المرمى وأمامه كل من ناتشو فيرنانديز، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، فيرلان ميندى، تونى كروس، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما.

فيما يدخل فريق برشلونة اللقاء بتشكيل يتكون من نيتو فى حراسة المرمى، وأمامه كل من سيرجى روبيرتو، سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه، فرينكى دى يونج، فيليبى كوتينيو، سيرجيو بوسكيتس، أنسو فاتى، فرانشيسكو ترينكاو، ليونيل ميسى.