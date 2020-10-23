شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر محمد يقود بهلا للفوز بسباعية نظيفة على مرباط في الدوري العماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح عبدالناصر محمد، المدير الفنى لفريق بهلا، في قيادة فريقه لتحقيق فوز كبير بسبعة أهداف نظيفة على فريق مرباط في أول مباراة رسمية له في الدورى العماني.

وأحرز الأهداف خالد الهاجرى أهداف سوبر هاتريك وأحمد قطاوى ومحمد الصوافى وحسن الهانئ هدف لكل منهم.

وأبدى عبدالناصر محمد رضاه التام عن المستوى الفنى والبدنى الذي ظهر عليه فريقه خلال المباراة خصوصاً وأنها أول مباراة رسمية في الدورى منذ استئناف النشاط الكروى الذي توقف بسبب جانحة كورونا.

وطالب المدير الفنى لاعبيه بعدم الإفراط في الفرحة من أجل التركيز على مباراة عمان المقبلة في الدورى والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدورى العمانى.

ويسعى الجهاز الفنى المصرى بقيادة عبدالناصر ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام إسماعيل مدرب حراس المرمى إلى عبور هذه المباراة الصعبة وحصد نقاطها الثلاثة لضمان بقاء الفريق في الدورى الممتاز «عمانتل» في الموسم الجديد.

وسيقوم المدير الفنى ومعاونيه بمشاهدة عدة مباريات لفريق عمان من أجل وضع خطة عبور المباراة بسلام وحصد نقاطها الثلاثة خصوصا وأن المنافس يضم عددا كبيراً من اللاعبين أصحاب القدرات العالية.