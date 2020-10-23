شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوجه الشكر لنادي الوداد المغربي قبل نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت بعثة فريق نادي بيراميدز في المغرب، برئاسة ممدوح عيد، الشكر لسعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليه، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة، خلال الفترة الماضية، استعدادًا لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازابلانكا 3 تدريبات لفريق بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة، وخوض نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي في اللقاء المحدد له بعد غد الأحد.

وأوضحت بعثة بيراميدز أن نادي الوداد ساعد بيراميدز كثيرا خلال فترة وجوده بالدار البيضاء وذلل كل العقبات، واستضاف تدريبات الفريق، وأنها تشكر جميع أفراد النادي على تعاونهم، مشددة على تمنيها المزيد من التعاون بين الناديين مستقبلًا.

وكان وفد نادي بيراميدز زار، أمس الخميس، مدينة الرباط العاصمة، لمعاينة كل الترتيبات الخاصة بانتقال البعثة للمدينة استعدادًا لملاقاة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وضم الوفد هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي، ومحمد صلاح، مدير فريق الكرة، ومحمود فتح الله، المدرب العام للفريق، ووليد مهدي، مدير المباريات.

وزار الوفد فندق الإقامة بمدينة الرباط والذي من المنتظر أن تقيم فيه البعثة، بجانب زيارة ملعب نادي الفتح الرباطي لخوض التدريبات عليه حتى موعد المباراة المهمة أمام نهضة بركان والمحدد لها الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.