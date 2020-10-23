شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز في لقاء الإسماعيلي وغلق صفحة الرجاء مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وجهازه المعاون، على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، اليوم الجمعة، بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، طالب المدير الفني اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمر، والتركيز فقط في التدريبات كما هو معتاد منهم دائمًا، والتركيز على لقاء الإسماعيلي، الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن اللقاء مهم جدًا في مشوار الفريق المحلي من أجل حسم المركز الثاني ببطولة الدوري، وأنه لا بديل عن الفوز بالمباراة، مشددا على ثقته في اللاعبين بتحقيق الفوز.

كما شدد باتشيكو على اللاعبين بغلق صفحة لقاء الرجاء في الوقت الحالي بشكل مؤقت، لحين تحقيق الهدف القادم وهو مباراة الدوري أمام الإسماعيلي، وحصد نقاطها، ليكون ختاما طيبا للفريق في موسم الدوري من خلال حصد نقاط عديدة وهي الفوز وحسم المركز الثاني، كذلك انتهاء مشوار بطولة بفوز وتأكيد على الأفضلية للفريق.

ومن جانبهم، أكد اللاعبون للجهاز الفني أنهم على استعداد لخوض أي لقاء في أي وقت، وأن تركيزهم في التدريبات وأدائها بشكل قوي استعدادًا للقادم أيًا كان المنافس وأيًا كانت البطولة، مؤكدين أنهم يسعون دائمًا لأن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه جماهير النادي، وأن الهدف الأسمى دائما لهم هو الفوز والمنافسة وحصد البطولات.