شكرا لقرائتكم عرابي: الأهلي لديه ثقة كبيرة بعد الفوز خارج الأرض وفرص صعوده أكثر من 90% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، أن الأهلي له قوة وثقة أكبر بعد الفوز بثنائية خارج أرضه والتخوف لدى الجهاز الفني للفريق الأحمر كان منطقيا، مع الحسابات أن المباراة 90 دقيقة أخرى ولكن الأهلي لديه ثقة في نفسه وأقرب بكثير للمباراة النهائية من الوداد.

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: الأهلي فرصته في الصعود للنهائي تجتاز الـ90% ولا أظن أنه يوجد مدير فني يقول لاعبيه إن المهمة حسمت.

أردف: موسيماني لابد أن يلعب بطبيعته وبكثافة عددية من الشحات وأفشة وأجايي ومروان ودعم من ديانج والسولية ولابد يكون هناك تهديد قوي على مرمى الوداد.

شدد: الأهلي له 4 سنين يلعب بطريقة 4 / 2 / 3 / 1 مع حسام البدري ومارتن يول ولاسارتي وفايلر وحاليا مع موسيماني.