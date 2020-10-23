شكرا لقرائتكم ميهوب: الأهلي دائما يكون فعلا وليس رد فعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، أن أداء الأهلي كان مقنع في مباراة الذهاب بالمغرب ضد الوداد، وكأنه يلعب في استاد القاهرة وأتمنى أن يستفيد منها الفريق في مباراة العودة.

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "مقتنع بكلام موسيماني لما قال ‘حنا مكسبناش حاجة ولازم نقاتل لآخر دقيقة لأن ده هو الأهلي وأدائه وتفكير لاعبيه".

تابع: "أنا مش قلقان من مباراة الوداد على استاد القاهرة ، ومع ذلك لازم أدي الوداد حقه، ولكن دايما الأهلي بيكون الفعل مش رد الفعل".