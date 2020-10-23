شكرا لقرائتكم حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل حافلة فريق الاهلي إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا..وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي أفشة وعلي معلول ، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية.

وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الاستهانة بالفريق المغربي بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب بالفوز بثنائية نظيفة، وكشف المدير الفنى أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربي فى الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع فى الأهلي التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائي البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويعول موسيماني في لقاء الليلة على نفس الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب إذ لا ينوى المدير الفني التغيير في تشكيلة الفريق التى حققت فوزاً مهماً على بطل المغرب في عقر داره وتبدو أوراق موسيماني الرابحة هى، قفشة وأجاى والسولية ومروان محسن وديانج ومحمد هانى ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوى، ويرغب المدير الفني الدفاع بمحمود عبد المنعم كهربا فى الشوط الثاني بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في لقاء الذهاب، فيما تأكدت جاهزية الثنائى قفشة ومروان محسن بعدما عانى من إصابات خفيفة في لقاء الذهاب بالمغرب.