شكرا لقرائتكم تعرف على بدلاء الأهلي أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجلس على دكة الاهلي في مباراة الوداد المغربي الليلة ، كلاً من : علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي فيما يضم التشكيل الاساسي للمارد الأحمر في مباراة الوداد التى ستنطلق في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريفيا ، كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي أفشة وعلي معلول ، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.