شكرا لقرائتكم شوقي غريب يصطحب 26 لاعبًا للمنتخب الأولمبي في رحلة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، اصطحاب 26 لاعبا لرحلة السعودية فى شهر نوفمبر المقبل حيث يخوض الفراعنة مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 من نفس الشهر، وتقرر مواجهة الفراعنة لمنتخب البرازيل يوم 16 بينما لم يتحدد إسم المنتخب الذى سيواجهه الفراعنة يوم 13 ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021 .

واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، علي أن يكون بداية المعسكر أول نوفمبر مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تكليف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين بها.ويقوم الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب بانهاء كافة الترتيبات الادارية للمعسكر سواء اجراءات السفر او الاقامة .

ومن جانبه، أكد شوقي غريب علي ان الجهاز الفني حرص علي اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية، مشيرا الي انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد اعلان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول قائمته وله الحرية في اختيار اي لاعب من تلك القائمه المعلنة التي تضم: محمد صبحي (الزمالك )، عمر صلاح (سموحه )، عمر رضوان (الجونه)، مصطفي شوبير(الاهلي )، محمود جاد (انبي )،محمد اشرف (طنطا)، اسامة جلال (انبي)، احمد رمضان بيكهام (دجلة)، محمد عبدالسلام (الزمالك )، محمود صابر الجزار (الجونة )، محمود مرعي (دجلة )، احمد ياسين (المقاصة )، محمد عبدالمنعم (سموحة )، احمد يوسف (اف سي مصر )، احمد ابوالفتوح (سموحة )، حسن علي (المصري )، محمود البدري (الاسماعيلي )، كريم العراقي (المصري )، كريم فؤاد (انبي )، شريف رضا (سموحة )، اكرم توفيق (الجونة )، غنام محمد (الانتاج الحربي )، احمد سعيد (دجلة )، عمار حمدي (طلائع الجيش )، محمد صادق (الاسماعيلي )،احمد حمدي (الجونة )، ناصر ماهر (سموحة )، يوسف الجوهري (المقاولون العرب )، عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي )، امام عاشور (الزمالك )، كريم الطيب (اسوان )، رمضان صبحي (بيراميدز )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )، عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي )، مصطفي محمد (الزمالك )،احمد ياسر ريان (الجونة )، صلاح محسن (سموحه )، ناصر منسي (طلائع الجيش )، فادي فريد (أسوان )، احمد ايمن (الاسماعيلي ).