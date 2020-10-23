شكرا لقرائتكم كواليس جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون، على التحدث مع اللاعبين على هامش مران اليوم، الجمعة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلى، في المباراة التي ستقام يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثاني في البطولة من أجل التأهل بشكل رسمي للمشاركة بصورة رسمية في النسخة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا عقب تتويج الأهلي بشكل رسمي ببطولة الدوري وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة في البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثاني المتأهلين للمشاركة فى منافسات دوري الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، في الجولة الأخيرة بالدوري حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، في منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض في تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثاني الذي يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلي في الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.

وفي بداية الحديث طالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين، بعدم الانشغال بأي أمر، والتركيز فقط في التدريبات والتركيز على لقاء الاسماعيلي مشيرا إلى أن اللقاء هام جدا في مشوار الفريق المحلي من أجل حسم المركز الثاني ببطولة الدوري، وأنه لا بديل عن الفوز بالمباراة، مشددا على ثقته في اللاعبين بتحقيق الفوز.

كما شدد باتشيكو على اللاعبين بغلق صفحة لقاء الرجاء في الوقت الحالي، بشكل مؤقت لحين تحقيق الهدف القادم وهو مباراة الدوري أمام الإسماعيلي، وحصد نقاطها ليكون ختام طيب للفريق في موسم الدوري من خلال حصد نقاط عديدة وهي الفوز والثلاث نقاط وحسم المركز الثاني كذلك انتهاء مشوار بطولة بفوز وتأكيد على الأفضلية للفريق .

في الوقت نفسه فقد أكد اللاعبون للجهاز أنهم على استعداد لخوض أي لقاء في أي وقت، وأن تركيزهم في التدريبات وأدائها بشكل قوي استعدادا للقادم أي كان المنافس وأي كانت البطولة ، مؤكدين أنهم يسعون دائما أن يكونوا علي قدر المسئولية المحملة على عاتقهم تجاه جماهير النادي ، وأن الهدف الأسمى دائما لهم هو الفوز والمنافسة وحصد البطولات وعقب ذلك تعاهد الجميع على الفوز وتقديم الأفضل فيما هو قادم ، والتركيز القوي في التدريبات وعدم الانشغال بأي أمر.

وخاض لاعبو الزمالك، فقرة بدنية وتأهلية خفيفة على هامش المران تضمنت الجرى الخفيف حول الملعب، من خلال تقسيمهم على مجموعتين لدقائق قليلة، عقب ذلك أدوا بعض تدريبات فك العضلات ومرونة ، تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال وحرص الجهاز الفني علي تخفيف الحمل البدني للاعبين اليوم ، وذلك ضمن برنامج موضوع لمعالجة الإرهاق، والوصول باللاعبين إلى معدل بدني قوي.