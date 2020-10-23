شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الوداد .. تشكيل بطل المغرب في مباراة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأرجنتينى جاموندى المدير الفنى للوداد المغربى، تشكيل فريقه لمباراة الأهلى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الوداد على النحو التالى: رضا تجناوتى، يحيى جبانى، كاسينجو كازادى، إسماعيل الحداد، إبراهيم نجم الدين، يحيى عطية الله، بديع أووك، وليد الكرتى، أيمن الحسونى، عبد اللطيف نصير وإبراهيما كومارا.

فى الأهلى يجلس على الدكة، كل من: على لطفى ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وأليو بادجى فيما يضم التشكيل الاساسى للمارد الأحمر كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، محمد هانى، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ومروان محسن وبذلك يلعب أحمد فتحى فى الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعانى من أجهاد فى العضلة الخلفية.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت يوم السبت الماضى على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفى الأهلى فى مباراة الذهاب محمد مجدى أفشة وعلى معلول، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.